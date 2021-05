Dialoog op komst in Venezuela: president Maduro en oppositieleider Guaidó willen praten

Toch kon de Venezolaanse president het niet laten om de spot te drijven met zijn grootste rivaal: "Nu wil Guaidó met mij praten. Welke valstrik zit daarachter? Kreeg hij opdracht in het Noorden? Want hij is en blijft een marionet van de Verenigde Staten." Wat later verzekerde Diosdado Cabello, een zwaargewicht binnen het chavisme, dat er "niets zal worden onderhandeld dat tegen de Bolivariaanse revolutie ingaat". De volgende presidentsverkiezingen in Venezuela zijn pas eind 2024 gepland. "Dat bepaalt de Grondwet en over die principes valt niet te onderhandelen", aldus nog Cabello.