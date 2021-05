Drie verdachten opgepakt na gewapende overval in stadspark Antwerpen

Woensdagavond werden in de buurt van het stadspark in Antwerpen drie mannen opgepakt op verdenking van een gewapende overval. Ze worden ervan verdacht dat ze drie jongeren in het park bedreigd hebben met een mes om hun geld en gsm's te pakken te krijgen. Maar de slachtoffers konden wegvluchten en de politie waarschuwen.