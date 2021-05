5 kustgemeenten zetten voor het eerst dit seizoen redders in op het strand: "Enkel voor wie een frisse duik wil"

Dit verlengde weekend wordt het drukste voor de kust tot nu toe dit jaar. De verhuurkantoren melden een bezettingsgraad van 75 tot 95 procent en de kustcampings doen nog beter met een bezetting van 90 tot 95 procent.

Sabine Lahaye-Battheu van het West-Vlaamse provinciebedrijf Westtoer zegt dat de boekingen voor dit Hemelvaartweekend een derde hoger liggen dan in dezelfde periode in 2019, in pre-coronatijden. Volgens haar zal dat extra succes voor een deel ook structureel blijven: "Veel mensen hebben reizen in eigen land ontdekt. Al het moois dat men ontdekt heeft en dat nog komt, zoals Beaufort, is een blijver en men zal ook vakantie blijven nemen in eigen land."

Bij de hotels is er voorlopig nog een gemengd beeld, sommige zijn zelfs nog dicht omdat ze het niet rendabel vinden om te openen door corona. Het was vandaag, mede door het matige weer, nog niet over de koppen lopen aan de kust: de meeste druktebarometers kleurden groen tot donkergroen.