Luchtbeelden onthullen ruim 5.000 niet-aangegeven zonnepanelen-installaties

Het bedrag hangt af van de startdatum van de installatie en daalt in de tijd. De oudere steunregimes zijn dus interessanter dan de jongere en daar gebeurt dan de fraude. Een installatie die bijvoorbeeld in 2020 werd gekeurd, wordt soms wel eens "verschoven" naar 2019, omdat de vergoeding per geleverde kilowattuur in 2019 hoger is dan in 2020. Er wordt dan geknoeid met data van keuringsverslagen en/of facturen.