Nachtelijke explosie in flatgebouw in Van Immerseelstraat in Antwerpen, wellicht zwaar vuurwerk

De Van Immerseelstraat ligt vlakbij het Centraal Station. Het gerechtelijk lab en de explosievenopruimingsdienst DOVO kwamen vannacht ter plaatse voor onderzoek.

Op het gelijkvloers van het gebouw is een elektronicawinkel. Het is nog onduidelijk of er een specifiek doelwit werd geviseerd of dat het om vandalisme ging of iets anders. Dat wordt nog onderzocht. De politie spoort ook de dader of daders nog op.