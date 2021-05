Extra ruimte voor planten en dieren op het water: Gent installeert "drijvende groeneilanden" op Watersportbaan

Oevers zijn plaatsen waren planten graag groeien en dieren graag leven, maar in een stad is dat anders. Daar zijn oevers dikwijls gebetonneerd. Of de bermen zijn heel steil, zoals aan de Coupure. Dat probleem wil Gent graag aanpakken. "Het is belangrijk dat de omgeving van de stadswateren natuurvriendelijker wordt", vertelt Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte (Groen). Omdat er in het Gentse stadscentrum niet veel ruimte meer is voor extra groen, heeft de stad nu groen geïnstalleerd óp het water. "We testen of groeneilanden een goed alternatief zijn om meer leefoppervlakte te creëren voor planten en dieren", legt Watteeuw uit.