Genkse kinderen verzamelen dromen voor betere wereld in mini-Cosmogolems

Sinds eind maart verblijven in een aantal Genkse scholen en verenigingen mini-Cosmogolems die naar het voorbeeld van de grote bekende houten Cosmolem gevuld werden met kinderdromen. Kinderen van Gigos en de Sint Albertusschool werden de voorbije weken uitgedaagd door creatieve workshops van Villa Basta om hun eigen stem te ontwikkelen en te reflecteren over de toekomst. “Plots kregen we niet enkel rekenen en taal, maar moesten we ook nadenken over dromen en kinderrechten”, vertelt de 10-jarige Younes. “Zelf wens ik vooral een wereld zonder racisme en vind ik dat we vaker moeten stilstaan bij hoe goed wij het wel niet hebben. Ik heb eten, familie en ga naar school, in tegenstelling tot veel andere kinderen.”