Grote fusie van scholen in Sint-Laureins en Watervliet

“We beseffen dat dit voor leerkrachten en ook voor sommige ouders een grote verandering wordt, maar we geloven dat we met dit plan de toekomst van onze scholen veilig stellen”, zegt schepen van Onderwijs Claudine Bonamie (Samen Anders). “Er verdwijnen geen scholen, maar ze worden groter en gaan onder een andere koepel werken. In Sint-Laureins liggen de twee huidige scholen letterlijk naast mekaar. De gemeenteschool heeft een prachtige groene omgeving, en daar zal elk kind binnenkort dus van kunnen genieten. In Watervliet zijn het vandaag echt twee kleine schooltjes. Als we dit vandaag niet doen, durf ik niet garanderen dat er daar binnen tien jaar nog scholen zijn. Dit is een plan om de kinderen van heel onze gemeente nog heel wat jaren goed en kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden.”