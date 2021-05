Hemelvaartviering op buitenlocaties: "De parochies zijn creatief geweest",  zegt Bisdom Gent

Zo'n openluchtviering kan niet eender waar doorgaan. "Je kan geen eredienst houden op een marktplein, bijvoorbeeld. De locatie moet een beetje afgesloten zijn", verduidelijkt Malfliet. "Sommige parochies hebben het altaar enzovoort gewoon verplaatst naar een plein of een tuin naast de kerk. Maar er zijn ook parochies die gekozen hebben voor heel mooie en unieke locaties. In Sint-Niklaas hebben ze de misviering bijvoorbeeld gehouden in een bos, aan een kapelletje. In Gent waren er dan weer vieringen in de tuin van een pastorie of de binnentuin van een woonzorgcentrum. De parochies zijn heel creatief geweest."