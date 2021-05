Levende octopus op podium van theatergezelschap NTGent: "Hij voert dans op met Zwitserse actrice"

Het is de bedoeling dat het publiek na de voorstelling, die ongeveer een uur duurt, een ander beeld heeft van de octopus. "De theatermakers willen dat je respect krijgt voor het dier. En ik denk wel dat ze daarin geslaagd zijn. Ze tonen dat het dier heel intelligent is, en dat het in staat is tot sociale interactie. Dat besef je niet wanneer je in de zoo een minuutje naar een octopus kijkt door een raam", vertelt Mayeur.