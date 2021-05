Limburg maakt zich op voor drukke toeristische zomer

Momenteel zitten de hotels, B&B's en campings al goed vol blijkt uit een bevraging van Toerisme Limburg bij logiesuitbaters. En ook voor het Pinksterweekend lopen de boekingen vlot binnen. Wat de concrete verwachtingen zijn voor de zomer, is nog wat afwachten, zegt gedeputeerde Igor Philtjens (Open VLD). "In deze onzekere tijden is de zomer zelfs nu nog ver af, maar wat we wel weten is dat de mensen op vakantie willen gaan, het liefst naar de traditionele bestemmingen maar vooral in het buitenland is daar nog heel wat onzekerheid over. En daar profiteren wij in Limburg van. Mensen willen zeker zijn van een vakantie en boeken daarom bij ons"