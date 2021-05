Mechelse familie viert Suikerfeest kleinschalig én gezellig: "We gaan hechter om met elkaar"

Wereldwijd vieren moslims vandaag het Suikerfeest. Dat is het einde van de ramadan, de islamitische vastenmaand. Net zoals vorig jaar kan er door corona niet gevierd worden met de uitgebreide familie en vrienden. Toch probeert iedereen binnen de moslim-gemeenschap het zo gezellig mogelijk te maken op een dag als vandaag. En dat is meer dan gelukt, zoals je kan zien in onderstaand filmpje.