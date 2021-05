Minister Hilde Crevits op Rerum Novarum: "100 Vlaamse digibanken om digitaal kwetsbare burgers te helpen"

Crevits kondigt een concreet plan aan om de kloof te verkleinen: "In het kader van solidariteit en rechtvaardigheid wil ik de komende jaren 100.000 mensen digitaal opleiden en ervoor zorgen dat ze het nodige materiaal ter beschikking hebben." Dat zal gebeuren in digibanken, plekken waar mensen terecht zullen kunnen om een herstelde pc of tablet te kopen en om opleidingen te volgen. In veel gevallen zal het gaan om bestaande kringwinkels, maar het kan ook op andere locaties.

"We willen het heel laagdrempelig houden. We kiezen voor plaatsen waar iedereen komt en voor korte opleidingen. Dat kan een paar uurtjes zijn, of eventueel een dag. Het worden dus geen lange opleidingen van een jaar of zo", vertelt woordvoerder Arne De Brabandere. Het project wordt de komende maanden opgestart, en dan zullen er meer details volgen.