Nieuwe basisschool op komst in Bosvoorde met aandacht voor buitenonderwijs

"Een schooldag begint bij ons met een fysieke activiteit om de stress van het alledaagse leven los te laten. Daarna trekken we het bos of de stad in. We gaan naar musea, een schrijnwerkerij, een architectenbureau. We trekken de realiteit in, dat is het belangrijkste", voegt Maarten Roels eraan toe. "We gaan materiaal halen in de echte wereld, brengen die terug naar school en gaan daar dan mee aan de slag".