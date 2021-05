Nieuwe fietsroute moet sportieve wielertoeristen in Dijleland bekoren

Toerisme Vlaams-Brabant trekt dit jaar resoluut de kaart van de fiets. En dat is niet verwonderlijk want in september vindt in en rond Leuven het WK wielrennen plaats. "We zijn heel blij dat we onze toeristische trekpleisters door het WK nog beter in beeld zullen kunnen brengen. We zullen daarom de fiets centraal zetten het hele jaar en duidelijk maken dat Vlaams-Brabant een echte fietsprovincie is. En dat is meteen ook een goede zaak voor de relance van de horeca en het verblijfstoerisme."

Wie de nieuwe route wil uitproberen, kan meer informatie en ook een digitale routebeschrijving (GPX-bestand) vinden op de website van Toerisme Vlaams-Brabant.