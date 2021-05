Royals - Prins Harry: "Cirkel van pijn voor mijn kinderen doorbreken", Madame Tussauds verhuist hem naar Hollywood-zone

Harry werkte aan de podcast mee om zijn nieuwste project, een serie op Apple TV+, te promoten. Een serie over mentale gezondheid, getiteld "The me you can't see", in samenwerking met Oprah Winfrey. Bij de podcast wist hij op voorhand dat hij zich kwetsbaar opstelt. "Als ik word aangevallen, laat ons eens kijken door wie. Wat is hun (verborgen) agenda? Haat is een vorm van bescherming", verdedigt hij zich.



En inderdaad, Harry's uitspraken zijn niet overal in goede aarde gevallen. Zeker niet in de sensatiepers waarbij Harry het al verkorven heeft sinds zijn uithalen en vele rechtszaken. Zij zien Harry een mes in de rug steken van zijn vader. Kroonprins Charles weigerde trouwens te reageren op de nieuwste uitspraken van zijn zoon. Een BBC-reporter polste tijdens een bedrijfsbezoek, maar Charles negeerde de vraag.