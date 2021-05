Serpentarium Blankenberge sluit definitief: "Verouderd, maar ook de coronacrisis"

In maart 2020 sloot het Serpentarium verplicht de deuren als gevolg van de coronacrisis. Omdat de coronamaatregelen in het gebouw niet konden worden gegarandeerd, was een heropening uitgesloten. Zelfs met een versoepeling van de huidige veiligheidsmaatregelen, bleef het ook onzeker of ze nog konden openen.

Intussen bleven de vaste kosten doorlopen zoals voeding voor de dieren. “Maar we stonden ook voor enorme investeringen en werken, zegt Marnick Croes, oprichter van het serpentarium in 1998. "De installatie was totaal verouderd. Deze situatie was niet langer houdbaar. De beslissing is met pijn in het hart genomen.”

Het KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen) nam de uitbating van Croes over in 2009. Jaarlijks kwamen er 57.000 bezoekers langs. De dierentuin had 100 terraria en een collectie van 200 dieren zoals kameleons, wurgslangen, gifslangen, groene leguanen, varanen, gekko's en pijlgifkikkers.