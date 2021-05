Stil protest tegen komst van leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied: "Die hoort hier simpelweg niet"

De acties vandaag waren in Kiewit, Houthalen-Oost, Gerhagen, Maasmechelen en Geel. Liesbeth Croughs van Grootouders voor het Klimaat stond in Kiewit aan de Pukkelpopweide: "We vinden de leidingstraat een aanslag op Limburg. We vragen ons af wat het nut ervan is. Dit maakt de petrochemie groter en dat is geen toekomstgerichte industrie." De invloed op de natuur kan ook groot zijn. De Grootouders voor het Klimaat hebben eerder ook actie gevoerd voor het behoud van de Groene Delle, een stuk natuur dat ook bedreigd werd door industrie. "Daar hebben we hard voor gestreden, maar dit is veel groter en veel erger."

