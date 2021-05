Tesla aanvaardt geen bitcoin-betalingen meer: "Digitale munten zijn veelbelovend, maar niet ten koste van milieu"

De bitcoin is een virtuele munt, een stukje computercode waaraan waarde wordt gehecht. Er is geen tussenpersoon (zoals een bank) nodig om transacties uit te voeren, die gebeuren tussen gebruikers onderling. Het beheer gebeurt via zogenoemde "blockchain"-technologie. Een gedecentraliseerd netwerk van computers houdt een logboek bij van alle transacties. Die vormen een soort ketting ("chain") van virtuele schakels of blokken ("block"). Elke nieuwe transactie vormt een nieuwe schakel aan die ketting.



Transacties worden geverifieerd door zogenoemde miners, die een ingewikkelde puzzel van berekeningen moeten oplossen. Omdat miners in ruil nieuwe bitcoins krijgen, willen steeds meer mensen daar ook letterlijk munt uit slaan. Ze zetten almaar zwaardere machines in. Professionele miners verbinden grote aantallen computers met het netwerk, zo staan verspreid over de hele wereld opslagplaatsen vol. Dat zijn dan zogenoemde bitcoin mining farms. Dat verbruikt heel wat energie omdat die computers de hele tijd niets anders doen dan complexe berekeningen uitvoeren. Die energie wordt voornamelijk opgewekt door fossiele brandstoffen, en dan vooral steenkool.