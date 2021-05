Voorbijgangers wekken bewoner van brandend huis in Heist-op-den-Berg: "We willen heel graag weten wie ze waren"

Rond 8.20 uur merkten twee voorbijgangers dat een woning aan de Wiekevorstsesteenweg in brand stond. Ze gingen daarom kloppen op het een rolluik en konden een bewoner wekken, die nog aan het slapen was. "We zijn heel dankbaar dat ze hem hebben kunnen wakker maken", vertelt Naomi Laureys, de stiefdochter van de bewoner. "We zouden graag ook weten wie die mensen waren, want zonder hen was hij waarschijnlijk niet wakker geworden."

Hij werd uit voorzorg wel naar het ziekenhuis gebracht: "Dat is om te controleren of hij niet te veel rook heeft ingeademd, maar ik denk wel dat hij in orde is."