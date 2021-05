Vrachtwagen met varkens kantelt op Antwerpse Ring: Craeybeckxtunnel richting Brussel versperd

Rond 17.00 uur is een vrachtwagen met 200 varkens gekanteld op de aansluiting van de Antwerpse Ring met de E19 richting Brussel. De bestuurder van de vrachtwagen raakte daarbij lichtgewond. Vijf varkens ontsnapten uit de gekantelde vrachtwagen, maar de situatie geraakte snel onder controle. De hulpdiensten bekijken nu hoe alle varkens kunnen worden overgeladen in een andere vrachtwagen. De Craeybeckxtunnel richting Brussel is volledig versperd en de hinder zal er nog een tijd duren.