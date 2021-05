Waarom krijgen gezonde vijftigers als Tom Waes nu al vaccin? "We mengen ze met risicopatiënten om privacy te beschermen"

Tv-presentator Tom Waes heeft gisteren zijn eerste coronaprik gekregen in het vaccinatiecentrum van Spoor Oost in Antwerpen. Op zijn Instagrampagina kwam meteen veel reactie, want Waes is 52 en hij is geen risicopatiënt. Uit een belronde van Radio 2 Antwerpen naar de vaccinatiecentra blijkt dat er wel meer gezonde vijftigers worden uitgenodigd. "We mengen ze met de risicopatiënten om de privacy van die laatste groep te beschermen", klinkt het.