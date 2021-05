Wandeltocht van 50 dagen langs de grenspalen van België voor de ziekte van Parkinson

De Bisschop heeft zelf een lichte vorm van Parkinson. Normaal gezien had hij al in oktober vorig jaar klaar moeten zijn met zijn “Stop Parkinson Walk”. Maar op de laatste dag moest hij stoppen omdat hij met corona besmet was. Daarom maakte hij de tocht vandaag af.

Met de wandeltocht haalde De Bisschop 625.000 euro op voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Maar dat is geen eindpunt, zegt hij: “Ons doel voor dit jaar is 1 miljoen euro. We gaan hiermee door tot de ziekte uit de wereld is. Daarvoor hebben we nog enkele evenementen georganiseerd. Zo is er ook “Let’s move for Parkinson”. Die virtuele run & walk duurt tot 30 mei. Je kan die zelf in je eigen omgeving en bubbel afleggen. Je kan kiezen voor afstanden van 2 tot 20 kilometer”, zegt De Bisschop.