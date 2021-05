BEKIJK - "1 op de 10 Belgische bedrijven hangt aan de subsidie-baxter en blijft door corona overleven”

Een op de tien bedrijven in ons land is niet meer levensvatbaar, maar heeft de voorbije 15 maanden wel coronasteun gekregen. Het zijn als het ware zombies, bedrijven die al voor de coronacrisis zwaar in de schulden zaten. Dat blijkt uit onderzoek van dataexpert Graydon. Experten waarschuwen voor deze vorm van baxtereconomie in een land dat subsidies kwistig rondstrooit. Bekijk hierboven de reportage van "Terzake" met economist Rudy Aernoudt (UGent) en Eric Van den Broele van Graydon .