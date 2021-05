Ondanks staakt-het-vuren toch weer aanslag op moskee in Afghanistan: zeker 12 doden

Maar er zijn ook andere islamistische groeperingen actief in het land, zoals IS. De terreurgroep eiste tot nog toe de meeste aanslagen in de hoofdstad Kaboel op. Onder de doden vandaag was ook de imam van de moskee. Volgens de Afghaanse politie was hij mogelijk het doelwit van de aanslag.



Het geweld in Afghanistan neemt de laatste tijd weer toe, met ook aanslagen op burgers. Nog geen week geleden kwamen nog 80 mensen om het leven bij een aanslag nabij een school. De meeste slachtoffers waren schoolmeisjes van de sjiitische Hazara-minderheid. Ook die aanslag is nog niet opgeëist. De taliban hebben de aanslag veroordeeld.

De Verenigde Staten zijn intussen begonnen met de terugtrekking van al hun troepen in Afghanistan. De Amerikaanse president Joe Biden wil alle soldaten tegen 11 september naar huis gehaald hebben. Dat is de dag waarop het precies 20 jaar geleden zal zijn dat Al Qaeda aanslagen pleegde op de Twin Towers in New York en het Pentagon (het ministerie van Defensie). Als reactie op die aanslagen viel het Amerikaanse leger in 2001 Afghanistan binnen. Ook de andere NAVO-lidstaten zullen hun soldaten tegen dan terugtrekken, waaronder ook België en Nederland.