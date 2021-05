Antwerpse politie neemt meer voertuigen in beslag van roekeloze chauffeurs

Vorig jaar nam de Antwerpse politie 18 voertuigen in beslag en in de eerste maanden van dit jaar waren het er al 16. Dat is opvallend meer, en dat komt door de maatregel van de stad Antwerpen. Twee jaar geleden maakte de stad het mogelijk voor de politie om auto's en motoren van roekeloze bestuurders meteen in beslag te nemen.

"Die maatregel is intussen beter ingeburgerd bij de politie, dus er wordt vaker gebruik van gemaakt. Een inbeslagname is ook effectiever dan een proces verbaal", vertelt Willem Migom van de Antwerpse politie. Er zouden dus niet per se meer roekeloze bestuurders rondrijden op de baan. De politie neemt wel vaker auto's in beslag.