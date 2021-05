Atheneum Zaventem krijgt verjongingskuur: “Nieuwe leeraanpak, vraagt andere klasindeling”

Passanten in de Spoorwegstraat in Zaventem merkten de werfcontainers misschien al op. Dat betekent grote werken. Het atheneum van Zaventem ondergaat namelijk een flinke verjongingskuur. Het interieur van de school wordt helemaal anders ingericht.

“We gooien klassieke klaslokalen zeker niet over boord. Maar individuele leerpaden vragen een gedifferentieerde aanpak”, zegt Hilde Walraevens, directeur van GO! atheneum Zaventem. ”Daarom breken we in onze B-blok de gang en de trappenhal open. Zo creëren we een open ruimte met veel faciliteiten. Moderne lesunits, kleine aula’s met zitbanken in trapvorm, leeshoeken, podia, een project- en presentatieruimte. Leren doen we immers niet meer door van ’s morgens tot ’s avonds passief naar de leraar te luisteren. De innovatieve ruimtes vergemakkelijken zowel het samenwerken als het zelfstandig werken.”