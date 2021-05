Bedrijf krijgt voorwaardelijke straf voor dodelijk arbeidsongeval

Het arbeidsauditoraat en de inspectiediensten stelden meteen een onderzoek in naar het ongeval. Daaruit bleek dat er in het bedrijf geen risicoanalyse was uitgewerkt om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Het was niet het eerste dodelijk arbeidsongeval in het bedrijf. Er kwam al eens een medewerker om 10 jaar geleden. Maar volgens het gerecht heeft de directie toen te weinig gedaan om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

Het bedrijf benadrukte dat haar werknemers wel degelijk een opleiding kregen en beweren dat het slachtoffer en andere leden van de technische dienst de traditionele veiligheidsprocedure niet volledig volgden.

De rechter heeft Sterckx nu 2 jaar tijd gegeven om de situatie aan te pakken. Zo niet moet het bedrijf een jaar dicht en verhoogt de boete van 12.000 naar 48.000 euro.