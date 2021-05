BEKIJK - Van één keer Belgische winst tot politieke relletjes: het Songfestival voor dummies 

Deze week zijn de ogen gericht op Rotterdam, waar het 65e Eurovisiesongfestival plaatsvindt. Het circus der wansmaak, een feest van de (foute) muziek, een traditioneel tv-moment met familie en vrienden waarbij je elk jaar weer hoopt dat ons land dit keer wél zou scoren... Iedereen bekijkt en beleeft de liedjeswedstrijd op z'n eigen manier, of laat het compleet aan zich voorbijgaan. Heb je toch nog even een recap nodig van wat het Songfestival nu precies is of wil je even nostalgisch terugblikken? Dan kunnen onderstaande video's je zeker van dienst zijn.