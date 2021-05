Gevaccineerde Amerikanen hoeven geen mondmasker meer te dragen: "De keuze is aan jou: vaccin of mondmasker" 

Die oproep van de president komt niet toevallig, want in de laatste weken vertraagt de vaccinatiecampagne in de VS. 47 procent van de bevolking heeft intussen minstens 1 prik gekregen, 36 procent is volledig gevaccineerd. De campagne ging in de VS een pak sneller van start dan bij ons en er zijn meer dan genoeg vaccins, maar het is nu vooral zaak om mensen te overtuigen.