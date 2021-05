Bobbejaanland na trage heropstart heel blij met verlengd weekend

Pretparken mogen sinds vorig weekend weer open. Ook Bobbejaanland in Lichtaart opende toen de deuren na maandenlang gesloten te zijn geweest. Vorig weekend was het nog geen grote toeloop maar voor dit verlengd weekend zijn er al heel wat tickets de deur uit. "Al wachten mensen soms toch nog wat af om tickets te boeken, afhankelijk van het weer dat voorspeld wordt", zegt CEO Yves Peeters. "Alles verloopt heel veilig, we zitten met maximumquota door corona en kunnen dus niet evenveel mensen toelaten als normaal, mensen kunnen dus maximaal genieten van het pretpark."

En vliegen er niet regelmatig mondkapjes weg in de attracties? "Eigenlijk gebeurt dat nagenoeg nooit, we hebben daar uitvoerig op getest, en het is ook door de officiële keuringsinstantie nagekeken", zegt Peeters. De ticketverkoop loopt vlotjes maar er zijn sowieso nog tickets, voor wie zin heeft in een dagje pretpark.