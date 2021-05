Tal van bouwvergunningen geweigerd als gevolg van één ziek personeelslid in Tremelo 

"Het gaat om zeker meer dan 50 gevallen, we vermoeden 60 tot 70", vertelt Eline van Uffel van oppositiepartij Open VLD in Tremelo. "Die mensen deden een half jaar geleden een aanvraag voor een bouwvergunning en die is geweigerd als gevolg van een ziek personeelslid. Na een weigering kan je normaal gezien in beroep gaan in de hoop toch een goedkeuring te krijgen, maar sommige mensen hebben zelfs het bericht van weigering te laat gekregen, waardoor de termijn om in beroep te gaan al verstreken was. Voor hen zat er niks anders op dan de hele procedure opnieuw te starten. Dat kost tijd en geld."

De bevoegde schepen Nick de Rijck (N-VA) erkent dat er een probleem was, maar volgens de Rijck is het probleem minder groot dan de oppositie beweert. "Er was wel een stijging in het aantal aanvragen en een personeelstekort. Maar intussen hebben we actie ondernomen: we hebben hulp gekregen van een studiebureau om de achterstand weg te werken. Om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden gaan we de functie ontdubbelen en iemand extra opleiden, zodat dit niet meer kan voorkomen. We hebben de gedupeerden ook gecontacteerd en afgesproken dat ze een nieuwe aanvraag indienen die wij dan sneller zullen behandelen."