Broer van vermoorde Sofie Muylle: "Ik wil de verdachte in de ogen kijken op het assisenproces" 

Vlak voor Sofie Muylle stierf, maakte verdachte Alexandru C. met zijn smartphone nog verschillende foto's, selfies en filmpjes waarop de jonge vrouw in de achtergrond te zien is, onder het houten staketsel waar ze later gevonden werd. Op dat moment was Sofie nog in leven. Haar broer Stan kon het nu pas aan om de beelden te bekijken, en die laten voor hem geen enkele twijfel bestaan.