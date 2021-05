BEKIJK - Honderden Schotten forceren vrijlating van 2 migranten in Glasgow, goed voor nieuwe rel met Londen

Op Twitter reageerde eerste minister Sturgeon met verontwaardiging: "Het Britse ministerie van binnenlandse zaken moet zich enkele fundamentele vragen stellen. Deze actie op het Suikerfeest, in het hart van onze moslimgemeenschap, in het midden van een nieuwe coronauitbraak was hoogst onverantwoordelijk. Maar het dieper probleem is de rampzalige asiel- en migratiepolitiek." En ze besloot: "De dag waarop het migratiebeleid een bevoegdheid wordt van het Schotse parlement kan niet snel genoeg komen."