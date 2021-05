Japan krijgt corona niet onder controle, al 350.000 inwoners tekenen petitie om Olympische Spelen af te gelasten

De Vlaamse triatleet Marten Riel verblijft intussen in Japan waar hij deelneemt aan de triatlon van Yokohama, in de buurt van Tokio. "We voelen dat de situatie ernstig is, zo staat er een bewaker voor het hotel die er niet mee zou kunnen lachen als we onze kamers zouden verlaten en naar buiten zouden proberen gaan. Iedereen houdt zich wel aan de maatregelen, omdat we allemaal hopen dat de Spelen nog kunnen doorgaan."