Coronapatiënt Hugo uit Dilsen-Stokkem mag na 140 dagen het ziekenhuis verlaten

"Een verpleegster vertelde dat mijn vader een van de ergste coronapatiënten was die ze al gezien had", vertelt Maarten. "We hebben echt schrik gehad dat hij het niet zou halen. Papa mocht ook nauwelijks bezoek ontvangen. Toen hij op de intensieve afdeling lag, mocht ik een keer per week een uurtje op bezoek. Daarna heeft zijn vriendin het van mij overgenomen. Ze mocht nu een keer per week en een keer in het weekend langskomen. De andere dagen probeerden we elkaar via WhatsApp te horen."