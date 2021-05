Luiden "megaverkiezingen" nieuw tijdperk in voor Chili?

Een kleine prijsverhoging van de metrotickets in de hoofdstad Santiago stak de lont in het kruitvat. Woedende massa's kwamen wekenlang op straat tegen het extreem-neoliberale, economische model in Chili. Ze eisten meer sociale gelijkheid en de rechts-conservatieve president Sebastian Piñera moest uiteindelijk instemmen met een volksreferendum over een grondwetswijziging, die in november vorig jaar goedgekeurd werd door bijna 80 procent van de kiezers.