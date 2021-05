Van lanceerdatum tot trailer: meer details bekend van langverwachte "Friends"-reünie

Enkele weken geleden kondigde HBO Max aan dat de langverwachte opnames van reünie-aflevering van "Friends" er officieel opzaten. De trailer die gisteren online verscheen verklapt dat Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer nog een keer samen op het scherm zullen verschijnen op 27 mei. De aflevering krijgt de naam "The one where they get back together", naar analogie met alle andere episodes die steeds beginnen met "The one where". Matthew Perry, die Chandler Bing speelt, maakte op sociale media duidelijk dat ze er zin in hebben: "We zijn terug!"