De ene vrouw is de andere niet

De meest pertinente breuklijn is die tussen mannen en vrouwen. Zorg- en huishoudelijke taken blijven in grote mate de verantwoordelijkheid van vrouwen. Dit zorgt ervoor dat ze vaker deeltijds werken (43% van de vrouwen) en op weekbasis gemiddeld 6 uur minder vrije tijd hebben dan mannen. Dit is nefast voor hun financiële onafhankelijkheid en hun welzijn. Bovendien zijn heel wat mannen ook niet gelukkig onder het juk van de kostwinner.

Maar ook tussen vrouwen onderling zien we heel wat verschillen. Zorgverloven, zoals ouderschapsverlof en tijdskrediet, worden vooral opgenomen door witte vrouwen uit een tweeverdieners middenklasse gezin met de nodige financiële middelen. Zij vinden ook hun weg naar de kinderopvang en doen vaak beroep op een poetshulp met het dienstenchequesysteem.

Het zijn middelen en maatregelen waar een hele grote groep van vrouwen geen toegang tot heeft. Vooral vrouwen met een migratieachtergrond, kortgeschoolde vrouwen en alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Ze werken vaak in precaire jobs met lage lonen en weinig werkzekerheid. Ze nemen als poetshulp of als kinderverzorgster een deel van de zorg van andere vrouwen over, maar worstelen zelf met hun combinatie. ‘Wie poetst het huis van de poetshulp?’ is een vraag die we ons vandaag veel te weinig stellen.