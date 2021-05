Gentse Belleman Jean-Pierre Van de Perre (70) is overleden 

Van de Perre overleed vrijdag in het ziekenhuis, na een aanslepende ziekte. In 1993 begon hij als Belleman, maar in 2016 promoveerde hij tot eerste Belleman van Gent. Bellemannen of stadsomroepers kregen in de jaren 70 een herwaardering als verloren beroep. Als officieël lid van de Gentse Orde van de Belleman heeft Jean-Pierre ook deelgenomen aan wedstrijden in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België. In 2016 werd hij zelfs verkozen tot Belgisch kampioen in die discipline.