1,5 miljoen euro voor slimme verkeerslichten op Grote Ring in Hasselt

De slimme verkeerslichten springen afhankelijk van hoeveel auto's er op het moment zijn op groen of rood. "Zo kunnen we een vlotte doorstroming op de Grote Ring garanderen", zegt burgemeester Steven Vandeput. "We zien de Ring als de grote verdeelschijf in en rond Hasselt. Door de nieuwe lichten moeten er dus minder auto's de Kleine Ring passeren."