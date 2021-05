Dode baby gevonden vlak over Nederlandse grens: "Moeder zou ook in België kunnen wonen"

In Wernhout, vlak over de Nederlandse grens is woensdag het stoffelijk overschot gevonden van een baby. De politie is onmiddellijk een onderzoek gestart en is op zoek naar de moeder en mogelijke getuigen. Mogelijk woont de moeder van het kindje in België. Daarom vraagt de Nederlandse politie ook aan mogelijke getuigen in ons land om zich te melden.