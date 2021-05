Internationale Dag tegen Holebifobie: scholen kleuren paars als teken van respect voor holebi's en trans personen

Vandaag is het de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie. Als teken van solidariteit doen 190 scholen in 85 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel vandaag mee aan de campagne PAARS, samen met de universiteiten en hogescholen. Het is een dag waarop scholieren, studenten, leerkrachten en onderwijspersoneel door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen.