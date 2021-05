Einsteintelescoop kan 500 directe en 1.150 indirecte jobs opleveren in Euregio: "Unieke kans voor Limburgse bedrijven"

Met de telescoop kunnen wetenschappers nagaan hoe het heelal ontstaan is. Professor Jean Manca van de Universiteit van Hasselt: "Als we naar de zon kijken, kijken we naar licht dat daar 8 minuten geleden vertrokken is. Als we naar de sterren kijken, zien we licht dat miljoenen jaren geleden vertrokken is. En als we naar de start van ons universum, naar 'the Big Bang' willen kijken, moeten we speciale golven onderzoeken, de zwaartekrachtgolven. En daarvoor hebben we een gesofisticeerd toestel nodig zoals de Einsteintelescoop."

Ook het Italiaanse eiland Sardinië is kandidaat om de telescoop te bouwen. In 2024 wordt de knoop doorgehakt.