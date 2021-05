Homopaar in Evergem wil niet poseren voor foto bij regenboogzebrapad omdat gemeente hun kinderen niet erkent

Het paar liet zijn kinderen verwekken bij een Amerikaanse draagmoeder, en daarom zijn ze officieel illegaal in België. Federaal is er nog geen wet die het draagmoederschap in een duidelijke vorm giet, dus daarom moeten lokale besturen zelf een beslissing nemen. "Ambtenaren worden de dag van vandaag geconfronteerd met documenten over de hele wereld, dus zij moeten die documenten beoordelen en dat is eigenlijk een juridische beoordeling", zegt professor Internationaal Familierecht, Jinske Verhellen.

De onduidelijke wetgeving leidt vaak tot vreemde situaties. "In een aantal gevallen is die beoordeling te moeilijk", legt Verhellen uit. "Zo moet de afweging gemaakt worden of het draagmoederschap in het belang van het kind is. Dan wordt gekeken of de procedures in het buitenland correct gevolgd zijn. En ambtenaren laten die beoordeling vaak over aan de familierechtbank."