Heel wat valse beelden op sociale media over Israël en Gaza: "Als emoties hoog oplopen, valt controle vaak weg"

Waarom deelt iemand zulke beelden? "Soms is dat bewust, maar in veel gevallen zijn het mensen die te goeder trouw beelden delen", zegt Maarten Schenk. Hij is factchecker en mede-oprichter van een website over nepnieuws: leadstories.com. Daar vind je ook nog andere voorbeelden van valse filmpjes over het conflict.

"Vaak horen mensen iets en gaan ze op zoek naar foto's of filmpjes en nemen ze lukraak het eerste dat verschijnt of er spectaculair uitziet. Dat er een ander jaartal bijstaat of dat het een andere plaats is, hebben ze vaak niet gezien."