Actiegroep Tegengas fietst tegen de komst van gascentrales in Dilsen-Stokkem en Tessenderlo

Nochtans is in de toekomst steeds meer elektriciteit nodig, zeker nu ook het wagenpark stilaan de overstap maakt naar elektrische voertuigen. En die elektriciteit moet ergens geproduceerd worden. Daarover maakt Teuling zich geen zorgen: "We hoeven niet te kiezen voor kernenergie of gascentrales, zoals de politiek ons wil doen geloven. België heeft voldoende capaciteit om ons van voldoende stroom te voorzien. En in de toekomst moet dat natuurlijk duurzame energie worden."

Vrijdag weten we alvast of energiemaatschappij RWE beroep zal aantekenen tegen de beslissing van de provincie. Die heeft beslist om geen vergunning te geven voor een gascentrale in Dilsen-Stokkem. De plannen voor een gascentrale in Tessenderlo komen van het chemiebedrijf Tessenderlo Group. Maar dat heeft nog geen concrete aanvraag ingediend.