BEKIJK - Groep van 18 olifanten dood aangetroffen na storm in India: blikseminslag, ziekte of vergiftiging?

Een groep olifanten is dood aangetroffen na een storm in de staat Assam in India. Sommigen vermoeden dat een blikseminslag de oorzaak is, maar niet iedereen is daarvan overtuigd omdat het er zoveel tegelijk zijn. Anderen schuiven daarom vergiftiging of ziekte naar voren. De lokale overheid heeft opdracht gegeven om het natuurgebied waar ze leefden te onderzoeken. De natuurminister van Assam, Parimal Suklabaidya, benadrukt alvast: "Het is een zeer betreurenswaardig incident dat bij ons in de bossen van Assam nog nooit eerder heeft plaatsgevonden."