Heeft de bitcoin nog toekomst, nu Tesla de munt niet langer aanvaardt als betaalmiddel?

Volgens Spaas is het dan ook een raadsel vanwaar de beslissing van Musk dan kwam om voorlopig af te stappen van de bitcoin als betaalmiddel bij Tesla. "Musk gebruikt het argument van milieuvervuiling, maar dat is natuurlijk niets nieuw. Dat argument bestond al toen hij in februari de beslissing nam om bitcoins te kopen."

"Het heeft er alle schijn van dat de meest vervuilende miners uit 2 Chinese provincies, waar vooral steenkoolcentrales staan, er sinds deze week zijn uitgestapt. Groenere miners lijken het te hebben overgenomen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Ik kan me niet voorstellen dat Elon Musk zoiets niet zou weten", zegt Spaas.