Hemelvaart is beste weekend van dit jaar voor hotels aan de kust

Volgens toerismebedrijf Westtoer wordt het voor hotels en vakantiewoningen heel wat beter dan tijdens de krokus- en paasvakantie. Het is nog altijd zo dat in je in quarantaine moet als je naar het buitenland gaat, dus blijven veel mensen kiezen voor een korte vakantie aan de kust.

"Dat is een opsteker na een tegenvallende start van het toeristische seizoen", zegt Francis Bosschem van de vzw Kusthotels.“De paasvakantie was een stuk minder dan we gewoon zijn. We zijn nu natuurlijk blij met dit weekend. Het voelt ook veiliger. De terrassen en de beachbars aan de kust zijn nu open en dat zorgt voor een betere spreiding van het volk."